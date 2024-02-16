"الجزيرة": تصويت مرتقب بمجلس الأمن الأسبوع المقبل على مشروع قرار معدّل لوقف إطلاق النار في غزة

أفاد مصدر دبلوماسي قناة "الجزيرة"، عن "تصويت مرتقب بمجلس الأمن الأسبوع المقبل على مشروع قرار معدل لوقف إطلاق نار فوري في غزة". وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستهدفة المدنيين منذ 7 تشرين الأول، وسط تقارير عن هجوم محتمل على مدينة رفح التي نزح إليها نحو 1.4 مليون فلسطيني خلال الحرب التي لم تحقق فيها تل أبيب أهدافها المعلنة فيها.

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