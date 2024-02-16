أعلنت كتائب "القسام"، في بلاغ، أنّ "مجاهدينا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة في محاور مدينة خانيونس". وكشفت عن "مواصلة استهداف القوات الصهيونية وآلياتها بقذائف الياسين 105 وقذائف TBG والعبوات الناسفة".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام": نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة في محاور خانيونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.