قيادي في "حماس": حدث تواصل ولقاء بين هنية ودحلان بالأيام الماضية ولسنا بصدد الكشف عن التفاصيل

كشف القيادي في حركة "حماس" محمد نزال، في حديث لقناة "العربي"، أنه "حدث تواصل ولقاء بين رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية والقيادي الفلسطيني السابق محمد دحلان في الأيام الماضية ولسنا بصدد الكشف عن تفاصيل المحادثات".
ولفت إلى "أننا ندعو إلى انتخابات فلسطينية عامة بعد وقف العدوان على غزة ولسنا مع القطيعة السياسية"، موضحا "أننا لن نغلق أبواب المحادثات المباشرة مع أي جهة باستثناء العدو الإسرائيلي".
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