وزير البيئة: يمكننا ترميم واصلاح التربة التي تلقت الفوسفور في القرى الجنوبية

أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، في حديث للـ"LBCI"، أنه "يمكننا ترميم واصلاح التربة التي تلقت الفوسفور في القرى الجنوبية".

ورأى أنّ "نسبة الفوسفور مرتفعة في الجنوب ما يعني أن اسرائيل تريد حرق كل المناطق اللبنانية الحدودية"، معتبرا أنها ​سياسة​ مقصودة لطرد الناس.

ولفت ياسين إلى أن "الوزارة ستدرس التربة ضمن خطة النهوض والتعافي بعد انتهاء الحرب وبالتالي معالجة التربة"، مؤكدًا أن 18 ألف عائلة نزحت من الجنوب حصلت على مساعدات مالية وحصص غذائية ومعاينات صحية.