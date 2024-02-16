المرتضى: لبنان قوي بجيشه ومقاومته وتبقى اسرائيل أوهن من بيت العنكبوت

اشار وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "مرةً جديدة يؤكّد الصهاينة عداءهم للبنان كلّه واللبنانيين أجمعين من غير تفريقٍ بين منطقة وأخرى ومواطن وأخيه. تهديداتهم لأهل المتن وكسروان، تعكس عمق الأزمة التي يعانيها كيانهم المغتصب الساعي بمثل هذه الأقاويل إلى نشر الفتنة بين اللبنانيين وتأليب قسم منهم على الآخر. لكن الشعور العام بمدى عدوانية هذا الكيان وخطره يُحتّم تمتين الوحدة بين اللبنانيين والتفافهم حول مصادر قوّتهم، لأنّ في هذا ردعاً أكيدًا لا محيد عنه. لبنان قوي بجيشه ومقاومته ووحدة أبنائه وتبقى اسرائيل أوهن من بيت العنكبوت".

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