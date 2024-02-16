الرياض السعودية: نتانياهو يغلّب مصلحته الشخصية لأنه يريد البقاء في الحكم لتجنب المحاكمة

أشارت صحيفة "الرياض" السعودية إلى أن الحرب التي انغمست فيها إسرائيل، عبر أسلوبها القتالي الذي تنتهجه منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ساهم كثيراً في تشويه صورتها وحولها لدولة مكروهة، وأيضاً هجماتها الوحشية المتزايدة على الشعب الفلسطيني والأراضي والبنية التحتية الأساسية، دعت إلى التشكيك في مصداقية النهج الذي يركز على التعامل الإنساني للدولة، وينصب في مقدمة التشكيك تجاهل حقوق الإنسان، فضلاً عن تجاهل قرارات الأمم المتحدة وتحديداً فيما يخص احترام القانون الدولي والمؤسسات الدولية.

ورأت المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين لا شك بأنها سوف تقلص من اتساع الفجوة بينهما، وتساهم في فرصة وقف الحرب وتبادل الأسرى، خاصة أن خطة "حماس" تضمنت ثلاث مراحل على مدار 135 يوماً تنتهي بتبادل جميع الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، مع إنهاء الحرب في قطاع غزة.

واعتبرت أن الحرب القائمة في غزة هي حرب النفَس الطويل، فهي تمارس أقصى الضغوط على فلسطين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو غلّب مصلحته الشخصية لأنه يريد البقاء في الحكم لتجنب المحاكمة، وحتى لا يتم اعتقاله بحيث إنه وجّه بالمضي قدماً في توسيع العملية العسكرية وشن الهجوم على رفح.

ولفتت إلى أن المفاوضات المجدية بين الجانبين يقف أمامها نتانياهو الذي لا يريد أن تتوقف هذه الحرب مع استمرار المجازر الوحشية واستخدامه لتصريحات شديدة اللهجة لاستمرار الحرب النفسية المتزامنة مع الحرب الواقعية من أجل فرض موقف تفاوضي ينصب في صالح إسرائيل بشكل أكبر ويغلّب مصالحها في المقام الأول.