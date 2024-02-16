وفاة 11 شخصا في حريق اجتاح مصنعا للطلاء في نيودلهي

توفي 11 شخصا نتيجة حريق اجتاح مصنعا للطلاء في نيودلهي، مع استمرار فرق الانقاذ في البحث عن ناجين.
وكشف مدير جهاز الاطفاء أتول غارغ لوكالة "فرانس برس"، ان "الانفجار وقع في ضاحية نيودلهي الشمالية"، موضحا أن "الضحايا عمال في المصنع".
وأكد أن "الانفجار كان قويا بحيث امتدت النيران الى منزل ومركز للاقلاع عن إدمان المخدرات في الجوار"، لافتا الى ان "فرق الاطفاء تمكنت من احتواء النيران ولم يحدد بعد سبب الانفجار".
وكثيرا ما تشهد المصانع في الهند حوادث من هذا النوع، إذ غالبا ما لا يحترم أصحابها شروط السلامة الأساسية أو يشغلونها من دون ترخيص.
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