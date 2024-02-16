أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لدى شعبة المعلومات، عن قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليّات سلب بقوّة السّلاح، في مناطق عدّة من محافظتَي جبل لبنان والبقاع".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "على إثر ذلك، كُلّفت القطعات المختصّة في الشّعبة القيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات، تمكّنت الشّعبة من كشف هويّته، ويُدعى: "ع. ز." (من مواليد عام 1991، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم: سلب بقوّة السّلاح، سرقة، سرقة سيّارات، ترويج مخدّرات، وإطلاق نار".
وشكفت الشّعبة أنّ "بتاريخ 2024-02-08، ومن خلال المتابعة والمراقبة الدّقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصده على متن درّاجة آليّة، حيث أوقفته بكمين محكم في بلدة الحدت- بعبدا، وضبطت الدّراجة"، مشيرةً إلى أنّ "بتفتيشه، تمّ ضبط 6 مظاريف من النّايلون بداخلها مادّة حشيشة الكيف زنتها 239 غرامًا، دفتر ورق لف سجائر، جعبة لون أسود، وهاتف خلوي".
ولفتت إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السّلب بقوّة السّلاح وإطلاق النّار في العديد من مناطق جبل لبنان والبقاع، وبتورّطه بقضايا مخدرات"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف مواطن في الحدت نفذ عمليات سلب بقوة السلاح وإطلاق نار في جبل لبنان والبقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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