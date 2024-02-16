جعجع: ماذا أنتجت عمليات "حزب الله" عبر الحدود سوى تعريض لبنان وشعبه للدمار والموت؟

شدّد رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​، خلال لقائه السّفير الرّوسي ​ألكسندر روداكوف​، في معراب، حيث جرى عرض للمستجدّات السّياسيّة اللّبنانيّة، الإقليميّة والدّوليّة بدءًا من الحرب الرّوسيّة- الأوكرانيّة وصولًا إلى ملف الانتخابات الرّئاسيّة وحرب ​غزة​ وتداعياتها على ​لبنان​، وتدهوّر الوضع الأمني في ​الجنوب​، على "ضرورة تطبيق ​القرار 1701​، بغية تجنيب لبنان خطر اندلاع حرب كبيرة على حدوده الجنوبيّة"،

وأشار، في سياق قضيّة ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​، إلى أنّ "من الأجدى توجيه مذكّرة مشتركة من الجانبَين اللّبناني والسوري إلى ​الأمم المتحدة​، من أجل اعتبار هذه الأراضي لبنانيّة، وعندئذٍ يصبح واجبًا على إسرائيل الانسحاب منها تطبيقًا للقرار 425".

وجدّد التّأكيد أنّ "ما يحدث في غزة أمرٌ غير مقبول على الإطلاق، والحلّ الوحيد يكمن في قيام دولة فلسطينيّة مستقلّة، سائلًا "بماذا يساعد "​حزب الله​" الفلسطينيّين في غزة؟ وهل يمكن أن يحدث فيها أكثر ممّا حدث إلى الآن؟ وما الّذي أنتجته عمليّاته عبر الحدود سوى تعريض لبنان وشعبه للدّمار والموت؟".

حضر اللّقاء نائب السّفير مكسيم رومانوف، ملحق الثّقافة والرّياضة أندري دفورنيكوف، رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في "القوّات" الوزير السّابق ريشار قيومجيان، والمسؤول في الجهاز طوني درويش.