"النشرة": حال من الترقب والحذر الشديدين يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن ان "حال من الترقب والحذر الشديدين يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح، انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري، بعد توتر شديد خيم على المنطقة حتى ساعة متاخرة من الليل الفائت".
واشار الى ان "في ظل هذا التوتر الشديد الذي يلف المنطق، يسجل من حين لآخر طلعات استكشافة لمسيرات اسرائيلية نوع "ام كا" فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة، وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح".
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