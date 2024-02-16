يعقوب: المنظومة في لبنان تحكم وتتحكم دون رقيب ما دام أنه لا صوت يعلو فوق صوت الحرب

أكّد رئيس حركة "النّهج" النّائب السّابق ​حسن يعقوب​، أنّ "العدو خائف وجبان، لأنّه يستهدف المدنيّين ويكذب على جمهوره أنّه استهدف قادة المقاومة"، مشيرًا إلى أنّه "رغم أنّ لعبة رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أصبحت مكشوفة بالتّفاوض والحرب ومع شركائه في الحكومة... إلّا أنّ الواضح هو أنّ الحرب لن تتوقّف بالمدى المنظور".

وسأل، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، "هل تعلمون من يناسبه ​سياسة​ نتانياهو؟"، لافتًا إلى أنّ "الجواب هو المنظومة الحاكمة في ​لبنان​، الّتي تحكم وتتحكّم دون رقيب أو حسيب أو رئيس، ما دام أنّه لا صوت يعلو فوق صوت الحرب".