يعقوب: المنظومة في لبنان تحكم وتتحكم دون رقيب ما دام أنه لا صوت يعلو فوق صوت الحرب

أكّد رئيس حركة "النّهج" النّائب السّابق حسن يعقوب، أنّ "العدو خائف وجبان، لأنّه يستهدف المدنيّين ويكذب على جمهوره أنّه استهدف قادة المقاومة"، مشيرًا إلى أنّه "رغم أنّ لعبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أصبحت مكشوفة بالتّفاوض والحرب ومع شركائه في الحكومة... إلّا أنّ الواضح هو أنّ الحرب لن تتوقّف بالمدى المنظور".
وسأل، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، "هل تعلمون من يناسبه سياسة نتانياهو؟"، لافتًا إلى أنّ "الجواب هو المنظومة الحاكمة في لبنان، الّتي تحكم وتتحكّم دون رقيب أو حسيب أو رئيس، ما دام أنّه لا صوت يعلو فوق صوت الحرب".
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