"الاستخبارات" العراقية تلقي القبض على 6 مطلوبين بقضايا إرهابية في بغداد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية المختصة بمكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، القبض على 6 مطلوبين بقضايا إرهابية.

وحسب سبوتنيك، ذكر بيان لوكالة الاستخبارات العراقية أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قوات وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في بغداد الكرخ، شرعت بعملية نوعية استندت الى معلومات استخبارية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على ستة مطلوبين على ذمة قضايا وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان أنه لدى التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة بانتمائهم إلى عصابات داعش الإرهابية وأنهم كانوا يتقاضون مبالغ بخسة لقاء انتمائهم إلى تلك العصابات الإرهابية، مشيرا إلى أنه تم تدوين أقوالهم واحيلوا الى القضاء استعدادا لمثولهم امام القضاء لينالوا جزاءهم.