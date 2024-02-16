فتح قضية جنائية في واقعة قصف أوكرانيا لمقاطعة بيلجورود الروسية وسقوط مدنيين

ياسر رشاد - القاهرة - فتحت لجنة التحقيق الروسية اليوم الجمعة قضية جنائية بشأن هجوم القوات الأوكرانية على مقاطعة بيلجورود أمس الخميس.

وحسب سبوتنيك، أشارت لجنة التحقيق الروسية في بيان إلى أن التحقيق بدأ في الهجوم الأوكراني الإرهابي على بيلجورود، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن التحقيق يجري وفق المادة 205 من القانون الجنائي الروسي (العمل الإرهابي)، منوهة بأن المحققين وخبراء وحدة الأدلة من المكتب المركزي للإدارة يعملون في موقع الحادث.

يُذكر أن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، قد وجه بتحديد هوية جميع الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم ضد المدنيين في هذا الحادث.