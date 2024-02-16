طلب مناقشة بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل أمام مجلس الشيوخ الأحد المقبل

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، طلـب مناقشة عامـة، مقـدم مـن النائـب هشـام الحـاج علـى، وعشرين عضـوا مـن الأعضـاء؛ لاستيضـاح سياسة الحكومـة، بشأن: "استراتيجية تطـوير قطـاع النقـل فـي مصـر، وسبل تعزيز نسـبة مشاركة القطاع الخـاص فـي توطين صناعات وسائل النقـل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة".

خامسًا: تقارير اللجان:

كما ينظر المجلس 6 تقارير للجان النوعية منها 5 تقرير عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب وتشمل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مكتـب لجنـة الطاقـة والبيئـة و القـوى العاملـة عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائبـة نهـى أحمـد زكـي بشأن :"العمل على استحداث جائزة استدامة التميز الحكومي ضمن منظومة التميز الحكومي".

وتقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الصحة والسكان ومكتـب لجنـة الإسكان والإدارة المحليـة والنقـل عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائب حسين خضير، بشأن:" إحلال وتجديد مستشفى شربين المركزي "بالإضافة إلى تقرير لجنـة حقـوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقـدم مـن النائبة هند جوزيف، بشأن:" ربط أداء الخدمة العامة للإناث بالمؤهل الدراسي" وكذلك تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتبـي لجنتـي الطاقـة والبيئـة و القـوى العاملـة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصـغر، عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائـب محمـد علـى أبـو حـجـازي، بشأن: "جدولة مديونيات التأمينات عن صناع الأثاث بدمياط".

وتتضمن أيضا تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام مكتـب لجنـة التعلـيم والبحـث العلمـي و الإتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات، عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائبة هيام فاروق، بشأن:" إنشاء أرشيف إلكتروني للتراث المصري غير المادي".

كما ينظر المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات عـن طلـب المناقشة العامـة المقـدم مـن النيابـة هبـه شـاروبيم، وأكثـر مـن عشـرين عضـو مـن الأعضـاء، "لاستيضاح سياسة الحكومـة، بشأن " آليات تفعيل تحقيـق أهـداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني"

ومن المنتظر ان يقوم المجلس إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.