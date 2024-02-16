قاض في نيويورك حدد 25 آذار موعدًا لبدء محاكمة ترامب بقضية دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية

حدّد القاضي خوان ميرشان في نيويورك، 25 آذار المقبل، موعدًا لبدء جلسات محاكمة الرّئيس الأميركي السّابق دونالد ترامب، في قضيّة دفع أموال لإسكات الممثّلة الإباحيّة ستورمي دانييلز.
وأشار القاضي إلى أنّ "هناك الكثير من المتغيّرات"، رافضًا دعوات من فريق محاميي ترامب لإرجاء المحاكمة، الّتي اعترض عليها الرّئيس السّابق معتبرًا أنّ توقيتها "تدخّل في الانتخابات".
وفي الوقت نفسه، حضر ممثّلو ترامب جلسةً منفصلةً في أتلانتا، للضّغط من أجل استبعاد رئيس الادّعاء الّذي يتّهم ترامب بتزوير الانتخابات والابتزاز، من القضيّة.
والقضيّتان من بين أربع قضايا جنائيّة يواجهها ترامب، وتحاول فرقه القانونيّة تأجيل المحاكمات الفعليّة لما بعد الخامس من تشرين الثّاني المقبل، موعد الانتخابات الرّئاسيّة الأميركيّة.
مع الإشارة إلى أنّ ترامب يواجه 34 تهمة بتزوير حسابات مرتبطة بمدفوعات للممثّلة الإباحيّة. ويقول المدّعون إنّ ترامب أخفى بشكل غير قانوني تحويلات ماليّة لمحاميه ومساعده مايكل كوهين، لتسديد مدفوعات لقاء السّكوت بشأن علاقات غراميّة مزعومة لترامب خارج نطاق الزّواج، مع دانييلز وعارضة "بلاي بوي".
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