السلطات البولندية أعلنت توقيف أوكراني بشبهة العمل لصالح الاستخبارات الروسية

كشفت أجهزة الأمن البولنديّة، أنّها أوقفت مواطنًا أوكرانيًّا، بشبهة العمل لصالح أجهزة الاستخبارات الروسية.
وأوضحت أنّ الرّجل الّذي اعتُقل في 31 كانون الثّاني "يعمل ضمن جماعة إجراميّة منظّمة، بناءً على أوامر من أجهزة الاستخبارات الرّوسيّة"، واتُّهم "بالتّحضير لأعمال تضليل وتخريب". وأكّدت أنّه "كان يستعدّ لإضرام النّار في مبانٍ في مدينة فروتسواف (جنوب غرب)، بالقرب من بنى تحتيّة ذات أهمية استراتيجيّة".
ويواجه الموقوف عقوبةً السّجن لمدّة تصل إلى 12 عامًا.
يُذكر أنّ خلال العام الماضي، اتهمت بولندا 16 أجنبيًّا من بلدان تقع "خارج الحدود الشّرقيّة"، بالتّجسّس والتّحضير لأعمال تخريب وجمع معلومات لصالح روسيا، ولا سيّما فيما يتعلّق بنقل أسلحة إلى أوكرانيا.
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