توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الحكمة ومستشفى قلب يسوع تهدف لتبادل خدمات تعليمية وأكاديمية وطبية

وقع رئيس جامعة الحكمة جورج نعمة ورئيسة مستشفى قلب يسوع آن سوفيه، ومدير المستشفى إيلي سالم اتفاقية تعاون بين الجامعة والمستشفى، تهدف إلى تبادل خدمات تعليمية وأكاديمية وطبية واستشفائية.

وبموجب الإتفاقية يقدم الجانبان حسومات خاصة يستفيد منها إداريو الجامعة وأساتذتها وأفراد عائلاتهم، كما العاملون في المستشفى وأفراد عائلاتهم، إضافة إلى تأمين التدريب في المستشفى لطلاب الجامعة من اختصاصات وكليات مختلفة وإعطائهم الأولوية في فرص التوظيف.

في هذا الاطار، لفت نعمة إلى أن "الإتفاقية خطوة إلى الأمام لأنها تشمل الإداريين والأساتذة في جامعة الحكمة وكذلك غير المؤمّنين من أفراد عائلاتهم، إلى جانب تعهد الجامعة بتقديم منح تخصصية"، موضحا إن "الإتفاقية تشمل خدمتين أساسيتين يحتاج إليهما الإنسان ليعيش بكرامة وهما الصحة والتعليم. ونحن مصرون على الوقوف إلى جانب مجتمعنا ليحصل عليهما بكرامة في ظل الظروف الصعبة الراهنة". وشدد على أهمية التعاون بين المؤسسات قائلا: "إن التضامن مصدر قوة".