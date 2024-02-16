بعد انضمام مصر .. الرئيس البرازيلي يتحدث عن قوة «بريكس» في إنهاء سطوة الدولار

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة ، إن انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" سيعزز الدول النامية في المجموعة.

وأضاف الرئيس البرازيلي: "في إطار بريكس سوف نعمل على إصلاح الحوكمة الدولية وبناء السلام، وبخاصة في الوضع الراهن، وبالتالي فإن بريكس تمثل فرصة سانحة لمنح البلدان فرصة المشاركة في مسيرة التنمية، وهناك اهتمام من جانب البرازيل لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في بريكس، كي لا يرتبط العالم بعملة واحدة".

وتتزامن زيارة الرئيس البرازيلي مع مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البرازيل ومصر، التني تعد حاليا الشريك التجاري الثاني للبرازيل في إفريقيا.

وهذه الزيارة الرسمية الثانية للرئيس البرازيلي إلى القارة الإفريقية خلال ولايته الثالثة، وفي أغسطس من العام الماضي زار جنوب أفريقيا وأنغولا وساو تومي وبرينسيبي.

وحتى نهاية العام الماضي ضمت "بريكس" روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تلتحق بها مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا اعتبارا من العام الجديد.

وتعمل المجموعة على صياغة نظام سياسي واقتصادي دولي متعدد الأقطاب، وكسر هيمنة الغرب بقيادة الولايات المتحدة، فيما يشكل الجانب الاقتصادي العمود الفقري للمجموعة.