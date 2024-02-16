عاجل.. إطلاق نار في مستوطنة كريات ملاخي و 4 إسرائيلين بحالة خطيرة

ياسر رشاد - القاهرة - وقع منذ قليل إطلاق نار في محطة للحافلات في مستوطنة "كريات ملاخي" جنوب فلسطين وهناك عدة إصابات.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن عدد المستوطنين المصابين في هجوم كريات ملاخي وصل حتى الآن إلى 4، 3 بحالة خطيرة وأحدهم موت سريري.

على جانب آخر، ذكرت صحيفة عاموس هرئيل - هآرتس العبرية، أن عدد الجنود الإسرائيليين في غلاف غزة صباح السابع من أكتوبر كان 400 جندي معهم 12 دبابة، حيث تبين أن عدد الجنود القتلى في هذا النهار يقدّر بأكثر من 300 جندي، وهذا يعني أن جميع الجنود في الغلاف كانوا بين قتيل وأسير.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه في أقل من 24 ساعة، قتل جنديان وأصيب 15 آخرين من المظليين في الجيش الإسرائيلي خلال المعارك غرب ‎خانيونس جنوب قطاع ‎غزة.

وذكرت القناة الإسرائيلية الـ13، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش أعلن مقتل الرقيب نوعام حوفا (20 عامًا) مجند بالكتيبة 202 مظليين، خلال المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.