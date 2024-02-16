صحيفة إسرائيلية: "حماس" ليست مجرد منظمة عسكرية ولكنها حركة اجتماعية دينية

ياسر رشاد - القاهرة - قالت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن حركة "حماس" ليست مجرد منظمة عسكرية ولكنها حركة اجتماعية دينية تعيش في قلوب المؤمنين بها.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد نصر كامل لدى الجيش الإسرائيلي، حيث لا يمكن القضاء بالكامل على الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الصحيفة أن حركة حماس ليست مجرد منظمة عسكرية ولكنها حركة اجتماعية دينية وفكرة تعيش في وجدان وشعور المؤمنين بها، ولا يمكن القضاء على تلك الفكرة بالكامل.

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب الدائرة على قطاع غزة، حتى لا يضطر إلى الذهاب إلى لجان التحقيق في أسباب اندلاع عملية "طوفان الأقصى" والدخول في خيار الانتخابات البرلمانية للكنيست الإسرائيلي.