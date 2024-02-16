أظهر استطلاع رأيّ لصحيفة "معاريف"، بأنّ 71% من الإسرائيليين يعتقدون أن على إسرائيل شنّ عملية عسكرية واسعة ضد لبنان. كما أظهر الاستطلاع أنّ نصف الإسرائيليين يعارضون قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عدم إرسال وفد أمني للقاهرة لبحث صفقة تبادل الأسرى. وضمن تفاعلات الحرب الإسرائيلية على الجبهة اللبنانية أيضًا، قال الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أوري ساجي، إنّ إسرائيل غير قادرة على شن حرب متزامنة على جبهتين في غزة ولبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع رأي لـ"معاريف": 71% من الإسرائيليين يدعمون شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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