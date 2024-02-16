الدفاع المدني: نقل جرحى وسحب جثامين 11 شهيدًا وإخماد النيران بالمبنى المدمر بالنبطية التحتا إثر الغارة الإسرائيلية

أعلن الدفاع المدني، أنّ "تمكّنت عناصر من الدفاع المدني، وبعد مواصلة عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع المبنى المدمر في النبطية التحتا إثر غارة جوية إسرائيلية، منذ الساعة 20:30 من مساء الأربعاء بتاريخ 2024/02/14 وحتى الساعة 1:00 من فجر اليوم الجمعة الواقع في 2024/02/16 من انتشال جثامين الشهداء الأحد عشر الذين سقطوا نتيجة الغارة على المبنى. وقد نفذت عمليات البحث ورفع الأنقاض بالتعاون مع جمعيات إسعافية في المنطقة".

ولفتت إلى ان العناصر عملت على نقل جريحين الى مستشفى النبطية الحكومي كانا قد أصيبا في الغارة عينها التي استهدفت المبنى، وتوازيا عملت العناصر على اخماد الحريق الذي شبّ داخل المبنى المستهدف.