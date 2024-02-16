رويترز: مصر بدأت تمهيد منطقة على الحدود مع قطاع غزة يمكن استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين

نقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر، أن "مصر بدأت تمهيد منطقة على الحدود مع قطاع غزة يمكن استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين، في حال أدّى هجوم إسرائيلي على مدينة رفح، جنوبي القطاع، إلى نزوح جماعي عبر الحدود، ووصفت المصادر نفسها هذا الإجراء بأنه تحرك طارئ من جانب القاهرة".

وذكر أحد المصادر لـ"رويترز" أن "مصر متفائلة بأن المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يمكن أن تؤدي إلى تجنب مثل هذا السيناريو، لكنها تعمل على إنشاء المنطقة على الحدود كإجراء مؤقت واحترازي".

كما صرحت ثلاثة مصادر أمنية بأن مصر بدأت تمهيد منطقة صحراوية وإقامة بعض المنشآت البسيطة التي قد تُستخدم لإيواء لاجئين فلسطينيين، مشددة على أن هذه خطوة طارئة. ورفضت المصادر، التي تحدثت إليها "رويترز"، الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر.

وأوضح المصدر الأول أن تجهيز المنطقة بدأ قبل ثلاثة أو أربعة أيام، وسيوفر مأوى مؤقتاً في حال حدوث سيناريو عبور أفراد للحدود "حتى يُتوصل إلى حل".

ورداً على سؤال حول ما ذكرته المصادر، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان: "هذا ليس له أي أساس من الصحة. قال أشقاؤنا الفلسطينيون وقالت مصر إنه لا يوجد استعداد لهذا الاحتمال".