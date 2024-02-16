الإسعاف الإسرائيلي: 3 قتلى في إطلاق نار على موقف حافلات بكريات ملاخي شرق أسدود

اعلن الإسعاف الإسرائيلي، "سقوط 3 قتلى في إطلاق نار على موقف حافلات بكريات ملاخي شرق أسدود". وكان قد اشار الى "إصابة 3 إسرائيليين بجروح بالغة في إطلاق نار على موقف للحافلات شمال كريات ملاخي في عسقلان".

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