إسرائيل تحظر نشر أخبار عن عملية إطلاق النار في مستوطنة كريات ملاخي

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وسائل إعلام عبرية، إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرت ومنعت نشر أي تفاصيل حول عدد القتلى في عملية إطلاق النار في مستوطنة كريات ملاخي، وطلبت من عدة قنوات حذف ما تناقلته قبل قليل.

وأعلن جهاز نجمة داوود الحمراء: أن 6 جرحى في عملية إطلاق نار قرب كريات ملاخي، و 1 بحالة حرجة، 3و بحالة خطيرة، و 2 بحالة متوسطة، ولم يُعلن عن قتلى بعد.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن منفذ هجوم إطلاق النار من سكان مخيم شعفاط في القدس الشرقية.

قالت وسائل إعلام عبرية، إن منفذ هجوم إطلاق النار من سكان مخيم شعفاط في القدس الشرقية، وتطارد الآن 3 مروحيات منفذ آخر لعملية "كريات ملاخي".

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الشرطة الإسرائيلية عثرت على بطاقة هوية، في مركبة منفذ عملية إطلاق النار تعود لأحد سكان شعفاط بالقدس، ويجري التحقق مما إذا كانت تعود للمنفذ.