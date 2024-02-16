الخارجية الأمريكية: واشنطن تحاول التوصل لتسوية بين حزب الله وإسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم (الجمعة) أن واشنطن في إطار السعي لعدم توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط تحاول التوصل إلى تسوية بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، محذرا في الوقت نفسه من خطورة تصاعد هذا الصراع.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح المسؤول الأمريكي ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ إن "المرحلة الأولى من التسوية تنص على إنهاء الحرب والتمهيد لمفاوضات بشأن الخلاف الحدودي مقابل انسحاب حزب الله من الحدود وإعادة سكان المناطق الحدودية على الجانبين إلى بلدتهم.

وأعرب المسؤول الأمريكي عن قلق بلاده إزاء تصاعد الوضع في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة عبر كبير مستشاري الرئيس جو بايدن للشؤون الاستثمار والطاقة آموس هوكشتاين تواصل استكشاف جميع الخيارات الدبلوماسية لاستعادة الهدوء وتجنب التصعيد في المنطقة.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي شن فيه الطيران الإسرائيلي سلسلة من الغارات على عدة بلدات في القطاعين الغربي والأوسط بالجنوب اللبناني بالإضافة إلى بلدات في إقليم التفاح في قضاء جزين، مما أسفر عن سقوط 5 شهداء وإصابة عدد من المواطنين.