مصلحة السجون الروسية أعلنت وفاة السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني

أعلنت مصلحة السجون الروسية وفاة السياسي الروسي المعارض المسجون أليكسي نافالني، وفق ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.
وأوضحت أنّ نافالني شعر بوعكة بعد نزهة وغاب عن الوعي بشكل شبه فوري، لافتة إلى أنّه تم إجراء جميع الإجراءات لإنعاش نفالني، لكنها لم تعط نتائج إيجابية.
وأوقف نافالني أحد أبرز المعارضين الروس للكرملين في روسيا في كانون الثاني 2021، لدى عودته إلى البلاد بعد تلقي العلاج في ألمانيا جراء تعرضه لعملية تسميم. وحكم عليه في آذار 2022 بالسجن بتهم "احتيال".
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