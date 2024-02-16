الكرملين: تم إبلاغ بوتين بوفاة نافالني ومصلحة السجون تجري جميع الفحوصات المتعلقة بوفاته

أشارت الرئاسة الروسية (الكرملين)، إلى أنّه "ليس لدينا معلومات عن سبب وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني"، موضحة أنّ "مصلحة السجون تجري جميع الفحوصات المتعلقة بوفاة نافالني". وأكّدت أنّه تم إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوفاة نافالني.

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