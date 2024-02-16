كرم نفى الشائعات المرتبطة بلقاء وفد "القوات" مع الحريري: "الجرّة" بين معراب وبيت الوسط بأحسن أحوالها

شدّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​فادي كرم​، تعليقًا على زيارة وفد "قوّاتي" رئيس الحكومة السّابق ​سعد الحريري​، في ​بيت الوسط​، على أنّ "اللّقاء كان جيّدًا، وقد تناول الأوضاع الدّاخليّة، وهنالك نظرة واحدة لمشاكل البلد، والحريري لديه خوف على ​لبنان​ من ناحية بقائه بلا رئيس؛ لذا شدّد على ضروة انتخاب رئيس للجمهوريّة".

ونفى، في حديث صحافي، كلّ الشّائعات الّتي ذُكرت عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، عن أنّ الوفد انتظر مدّة طويلة قبل استقباله من قبل الحريري، مشيرًا إلى أنّ "كلّ ما رُدّد هو كلام كاذب وبعيد عن أرض الواقع، فكذب "الغيارى" بات مفضوحًا"، واصفًا ذلك بـ"التّركيبات، إذ تخطّى اللّقاء أكثر من الوقت المحدّد له، على الرّغم من المواعيد المرتبط بها الحريري".

ولفت كرم إلى أنّ "الأجواء كانت محبّبة جدًّا، وقد تفهّم عدم إمكانيّة قيام رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​ بزيارة بيت الوسط، لدواع أمنيّة"، ورأى أنّ "مطلقي تلك الشّائعات لا يريدون الخير للبنان، بل يعملون لخدمة خصوم القوّات".

وعن العلاقة السّائدة اليوم بين الحريري وجعجع، أكّد أنّها "جيّدة"، أمّا عن إمكانيّة اتصال جعجع بالحريري، فأجاب: "لا اعرف". وحول زيارة رئيس تيّار "المردة" ​سليمان فرنجية​ إلى بيت الوسط، وما إذا هي "زكزكة للقوّات"، نفى ذلك قائلًا: "بالتّأكيد ليست "زكزكة للقوّات"، وما جرى يدلّ على وجود صداقة بينهما". وعن مدى انكسار الجرّة السّياسيّة بين ​معراب​ وبيت الوسط، ركّز على أنّ "الجرّة بينهما في أحسن أحوالها".