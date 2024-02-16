أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، أنه "ضمن معركة طوفان الأقصى، تمكن جند الكتيبة بحمد الله ظهر اليوم من استهداف حاجز دوثان العسكري الإسرائيلي بوابل كثيف من الرصاص"، مؤكدةً أن "جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات".

كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": استهدفنا حاجز دوثان العسكري الإسرائيلي بوابل كثيف من الرصاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.