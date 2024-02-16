ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر عسكرية لوسائل إعلام أوكرانية أن الطرق المؤدية إلى مدينة أفدييفكا مليئة بجثث القتلى والجرحى التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.

وذكر الضابط التابع للواء الهجوم الأوكراني الثالث، فيكتور بيلياك، الذي تم نقله بشكل عاجل إلى أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أنه عند الانسحاب من المواقع أمرت القيادة العسكرية بترك الجرحى، مضيفًا أن الطريق المؤدي إلى المدينة مليء بجثث الجنود الأوكرانيين.

ووفقًا لضابط في القوات المسلحة الأوكرانية، كان لا بد من ترك ستة أشخاص على الأقل في المكان، مشيرًا إلى أن القوات المتبقية خرجت من المنطقة المحصنة المحاصرة بصعوبة وخسائرها كبيرة.

وأكد الضابط الأوكراني أن القيادة العسكرية تجاهلت مطالب سحب الأفراد من الموقع المنكوب وأصرت على الدفاع.

يذكر أنه في ذلك الأسبوع الفائت، قامت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية بإعادة نشر اللواء الهجومي الثالث على وجه السرعة في أفدييفكا لتعزيز مواقعها.