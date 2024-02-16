الإيكواس تشيد بقرار المجلس الدستوري بالسنغال وتطالب بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية (مستند)

ياسر رشاد - القاهرة - أثنت مفوضية المجموعة الأقتصادية لدول غرب أفريقيا “الإيكواس”، على قرار المجلس الدستوري السنغالي بإلغاء تأجيل الانتخابات الرئاسية في داكار.

وتحث المفوضية كافة الجهات المعنية على احترام قرار المجلس الدستوري، وتطلب من الجهات المختصة تحديد موعد

إجراء الانتخابات الرئاسية وفق هذا القرار.

ودعت المفوضية الأحزاب السياسية والقوى النشطة، إلى ضبط النفس وتشجيع الحوار الشامل للحفاظ على الإنجازات الديمقراطية لهذا البلد الرائد في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وتواصل مفوضية المجموعة الأقتصادية لدول غرب أفريقيا “الإيكواس”، مراقبة الوضع وتدعو جميع أصحاب المصلحة إلى احترام سيادة القانون لضمان إجراء انتخابات حرة وشاملة وشفافة.

