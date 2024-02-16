القيادة المركزية الأمريكية: صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه ناقلة بضائع بريطانية

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت القيادة المركزية الأمريكية، ملخص لأنشطة البحر الأحمر يوم الخميس 15 فبراير.

وقالت القيادة المركزية في بيان لها اليوم الجمعة: في 15 فبراير ، وفي حوالي الساعة 4:30 مساءً، تم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن، كان الصاروخ متجهًا نحو السفينة أم في ليكافيتوس ، وهي ناقلة بضائع مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بربادوس. لم تبلغ السفينة عن وقوع إصابات, ونجم عن الهجوم أضراراً طفيفة فقط حيث واصلت السفينة رحلتها.

وأضاف البيان: بين الساعة 3:10 مساءً. - 8 مساءاً (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ضربتين بنجاح في اجراء للدفاع عن النفس ضد ثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن (ASCM) في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، والتي كانت معدة مسبقا للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر.

حددت القيادة المركزية الأمريكية هذه الصواريخ المحمولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية واكثر امناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.