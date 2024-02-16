أجواء أوروبية.. ثلوج سانت كاترين تستقطب الزوار للاستمتاع بالمناظر الخلابة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

تساقطت الثلوج على مدينة سانت كاترين لترسم لوحة فنية على القمم الجبلية تحاكي الأجواء الأوروبية، ما جذب السائحين للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة على أعلى قمم الجبال وأشهرها جبل موسى.

وقال رمضان الجبيلي، دليل بدوي "مرشد سياحي"، إن موسم الثلوج التي تغطي القمم الجبلية الشاهقة بالمدينة يسهم بدرجة كبيرة جدًا في دفع عجلة السياحة بها، وتصبح المدينة مقصدًا لآلاف السائحين خاصة السياحة الداخلية الوافدة من كافة المحافظات المصرية، للاستمتاع بمنظر الثلوج غير المألوف في مصر وزيارة والمواقع السياحية بالمدينة.

وأوضح "الجبلي" في تصريح اليوم، أن السائحين استمتعوا أمس بتساقط الثلوج عليهم خلال رحلة صعود جبل موسى، وأخذوا يتراشقون بكرات الثلج، للاستمتاع باللحظات الفريدة التي أتاحتها الطبيعة لهم بالصدفة.

ومن جانبه، أكد أحمد طارق، أحد زوار المدينة، أن معايشة تساقط الثلوج بالنسبة له تجربة فريدة، وجعلته يستمتع بالأجواء الرائعة التي تميز المدينة عن غيرها، وتغني عن السياحة الخارجية خاصة في موسم الثلوج.

على جانب آخر، قال علي عبد البصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن الثلوج الخفيفة التي تساقطت على المدينة أمس ذابت تمامًا، وتستمر المدينة في رفع حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار، وجرى تطهير مخرات السيول، والبحيرات الجبلية التي جرى إنشاؤها ضمن أعمال حماية المدينة من الآثار التدميرية للسيول، وجاهزية معدات الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية، والتنسيق مع شركة المياه بتجهيز سيارات شفط المياه.

وأكد نائب رئيس المدينة، أن المدينة تشهد توافد السائحين من مختلف جنسيات العالم وخاصة السياحة الداخلية، مشيرًا إلى أن أكثر من 2500 سائح زاروا المدينة أمس للاستمتاع بمشهد تساقط الثلوج، كما استقبلت المدينة اليوم 1300 سائحًا، وجرى تفويجهم واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بأمنهم وسلامتهم.

وأوضح أن الأمور مستقرة بالمدينة، وتتكاتف كافة الجهات المعنية بالمحافظة للسيطرة على مجريات الأمور بها حتى تنتهي فترة موجة الطقس السيئ، إضافة إلى إمداد المدينة بكافة الإمكانيات التي يحتاج إليها المواطنين وزوار المدينة لمجابهة الأجواء الباردة التي تصل إلى حد الصقيع ليلًا.

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