البحرية البريطانية: تلقينا تقارير عن حادث بالقرب من شمال غرب المخا باليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو.كي.إم.تي.أو)، اليوم الجمعة، إنها تلقت بلاغاً عن حادث يتعلق بسفينة في البحر الأحمر على بعد 72 ميلاً بحرياً شمال غرب ميناء المخا اليمنية.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن على ناقلة بضائع من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن.

وأضافت أن الصاروخ استهدف السفينة "أم في ليكافيتوس"، وهي ناقلة بضائع مملوكة لبريطانيا وترفع علم بربادوس، ولم تبلغ السفينة عن وقوع إصابات، بيد أن الهجوم أسفر عن وقوع أضرار طفيفة فقط، وواصلت السفينة رحلتها.

يأتي ذلك في وقت نفذت فيه قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربتين ناجحتين في إطار ما وصفته بأنه "إجراء للدفاع عن النفس" ضد ثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، واضافت القيادة أن الصواريخ كانت مجهّزة مسبقا لعمليات إطلاق تستهدف سفنا في البحر الأحمر.

واستطاعت القيادة المركزية الأمريكية تحديد موقع الصواريخ المحمولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقالت إنها كانت تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

وأضافت أن مثل هذه الإجراءات ستوفر حماية لحرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً.