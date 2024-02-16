شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب": مصر تسير بحكمة وقدر كبير من التأنى فى ملف العلاقات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مصر تسير بذكاء وحكمة وقدر كبير من التأني في ملف العلاقات الخارجية، فعلى مدار الفترة الماضية سنجد زيارات هامة تبادلية للعديد من البلدان، التي تفتح أمام مصر فرص اقتصادية وسياسية كبرى لايستهان بها، مؤكدة أن زيارة الرئيس "لولا دا سيلفا"، إلى القاهرة، تأتي في إطار العلاقات التي تسعى مصر إلى توطيدها مع شركائها في البريكس من أجل إبرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية وغيرها من الملفات الهامة مثل ملف التعليم.

وأكدت وكيل لجنة العلاقات الخارجية، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن زيارة الرئيس البرازيلي تأتي بمناسبة مرور 100 عام من العلاقات التاريخية بين مصر والبرازيل، لاسيما إنها دولة ذات أهمية كبرى، فضلا عن إنها مرت بأزمات اقتصادية يمكننا الاستفادة منها وبتجربتها من العبور من تلك الأزمات.

وفيما يتعلق بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشارت إلى أن العلاقات المصرية التركية كانت متوقفة من عام 2013، وقد بدأت عودة العلاقات المصرية تدريجيًا لمناقشة العديد من الملفات الهامة في ظل اشتعال الأزمات في بلدان الجوار، مشددة على أهمية عودة هذه العلاقات في التنسيق بين وجهات النظر السياسية التي تسهم في تهدئة الأوضاع داخل الإقليم.

ونوهت قائلة:" مصر قادرة على فتح ذراعيها لاستقبال اللاعبين الكبار بالمنطقة من أجل توحيد الرؤى السياسية والاقتصادية".