شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بدوى: زيارة الرئيس البرازيلى والتركى لمصر دليل على مكانة مصر وتأثيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب خالد بدوي، عوض مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا اليوم لمصر للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس لأول مرة منذ 11عاما، دليل على مكانة مصر الدولية والإقليمية وخطواتها فى ملف العلاقات الخارجية بحكمة.

وأضاف بدوي، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذه الزيارات تؤكد الدور الريادي الكبير للدولة المصرية فى المنطقة، ودورها الحيوي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، لافتا إلى أن قادة العالم يدركون جيدا تأثير مصر وقوتها على المنطقة، كما أنها تكشف مدى النجاح الذي حققته مصر على المستوى الدولي والإقليمي خلال السنوات الأخيرة بفضل الرؤية السياسية المتزنة التي يمارسها الرئيس السيسي ودور مصر البارز على الساحة الدولية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تعمل على فتح أسواق مع جميع دول العالم بالإضافة فى تقوية العلاقات الاقصادية وزيادة حجم التبادل التجاري مع كافة الأسواق العالمية.