شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: رفع سعر توريد القطن يشجع الفلاح ويخفض فاتورة الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 ،آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، سينعكس على زيادة المساحة المزروعة قطنا وسيمكن الحكومة من الوقوف على حجمها.

وأشار في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن ذلك سينعكس بالايجاب على صناعة الغزل والنسيج فى البلاد ويمكنها من تحقيق شعار صنع فى مصر وتصدير الملابس والمنسوجات إلى الخارج مما يوفر الفاتورة الاستيرادية الدولارية، وفى نفس الوقت يزيد الحصيلة الدولارية الناتجة من التصدير.

وأكد "الشهابي" أن قرار الحكومة يتسق مع دعوة الحزب لأكثر من مرة إلى دعم الفلاح المصرى وتشجيعه على الإقبال على زراعة القطن متوسط التيلة وطويل التيلة الذى يكفى احتياجات مصانع الغزل والنسيج المصرية من القطن وهو ما يؤدى إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية الدولارية.

وطالب رئيس حزب الجيل الديمقراطى «الشهابى» الحكومة بزيادة ضمان التوريد الذى تقدمه للفلاح فى كل الزراعات التعاقدية وخاصة فى القمح والذرة مما يحمى الدولة من التقلبات الدولية والتى تؤثر عليها اقتصاديا.