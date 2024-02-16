زعم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنّ "على العالم أن يضغط على إيران وحزب الله للانسحاب من جنوب لبنان"، مدّعيًا أنّه "إذا لم يتم إيجاد حل دبلوماسي فسنضطر لإبعاد حزب الله عن حدودنا".
كلام الوزير الإسرائيلي جاء خلال كلمة له على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ.
ولفت إلى أنّه "لا نية لدينا لترحيل أي فلسطينيين من قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإسرائيلي من ميونخ: إذا لم يتم إيجاد حل دبلوماسي فسنضطر لإبعاد حزب الله عن حدودنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.