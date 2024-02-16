وزير الخارجية الإسرائيلي من ميونخ: إذا لم يتم إيجاد حل دبلوماسي فسنضطر لإبعاد حزب الله عن حدودنا

زعم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنّ "على العالم أن يضغط على إيران وحزب الله للانسحاب من جنوب لبنان"، مدّعيًا أنّه "إذا لم يتم إيجاد حل دبلوماسي فسنضطر لإبعاد حزب الله عن حدودنا".

كلام الوزير الإسرائيلي جاء خلال كلمة له على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ.

ولفت إلى أنّه "لا نية لدينا لترحيل أي فلسطينيين من قطاع غزة".