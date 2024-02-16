"النشرة": الجيش داهم في بلدة الكنيسة منزل متورّط بعملية قتل بالضاحية الجنوبية خلال محاولة سرقة

داهمت قوة من الجيش اللبناني منزل (ي.ز.) في بلدة الكنيسة في البقاع الشمالي، لتورّطه بعملية قتل في الضاحية الجنوبية، خلال محاولة سرقة دراجة نارية، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في البقاع.

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