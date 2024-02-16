تلقى رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري اتصالًا هاتفيًا من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، جرى خلاله استعراض مختلف التطورات. هذا، واستقبل الحريري قائد الجيش العماد جوزاف عون.

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري التقى قائد الجيش وعرض مع الراعي هاتفيًا مختلف التطورات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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