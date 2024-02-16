"حزب الله": استهدفنا موقع المالكية بصاروخ بركان وموقع رويسات العلم بالأسلحة الصاروخية

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من بعد ظهر يوم الجمعة 16-02-2024 ‏موقع المالكية بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة".

كما أعلن أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 16-02-2024 ‏موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه اصابات مباشرة".