رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "اعلان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الدولة مسؤولة عن تبخر ١٤٠ مليار دولار هو مقدمة لبيع أصول الدولة".
واعتبر المرصد، ان "السياسيين اللبنانيين يريدون تحميل الدولة أعباء اضافية الا وهي ودائع اللبنانيين، مضيفا: المصارف شريكة بالحقبة السابقة استثمرت بأموال الناس وجنت الأرباح واليوم تريد أن تغسل يديها وترمي الاعباء على الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد الأوروبي: كلام ميقاتي أن الدولة مسؤولة عن تبخر 140 دولار هو مقدمة لبيع أصول الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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