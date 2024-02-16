المرصد الأوروبي: كلام ميقاتي أن الدولة مسؤولة عن تبخر 140 دولار هو مقدمة لبيع أصول الدولة

رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "اعلان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الدولة مسؤولة عن تبخر ١٤٠ مليار دولار هو مقدمة لبيع أصول الدولة".

واعتبر المرصد، ان "السياسيين اللبنانيين يريدون تحميل الدولة أعباء اضافية الا وهي ودائع اللبنانيين، مضيفا: المصارف شريكة بالحقبة السابقة استثمرت بأموال الناس وجنت الأرباح واليوم تريد أن تغسل يديها وترمي الاعباء على الدولة".