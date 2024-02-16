شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بـ"خارجية النواب": القيادة السياسية تُدير ملف العلاقات الخارجية بذكاء وحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة آيات الحداد، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعتبر الزيارة الأولى من نوعها كرئيس جمهورية لأنه سبق وأن زار مصر منذ أعوام تحديد 2012 كرئيس وزراء، والتي تأتي في توقيت هام للغاية، لاسيما أن العلاقات المصرية التركية مرت بفترات مضطربة نتيجة العديد من الأحداث السياسية.

وأوضحت "الحداد"، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه على الرغم من فترات الانقطاع إلا أن العلاقة بين الشعبين قائمة رغم اختلاف سياسة الحكومات ولم يتأثر أيضا التعاون الاقتصادي بين البلدين بل تضاعف.

ونوهت الى أن مصر تسير بخطوات حكيمة في ملف العلاقات الخارجية، مؤكدة أن استقبال مصر للعديد من رؤساء الدول يعكس عمق ونجاح السياسة الخارجية لمصر وأخرهم وليس زيارة الرئيس التركي والبرازيلي لمصر ؛ وذلك يرجع إلى ذكاء وحكمة القيادة السياسية.