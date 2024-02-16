وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقى سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة

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القاهرة - سامية سيد -

في بداية اللقاء، أعرب وفد التنسيقية عن عمق العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعمل المشترك في كثير من المجالات منها التعاون في مجال الطاقة والاستثمار والصناعة وقضايا المناخ والتعليم والصحة.

وفى ذلك السياق، أشار السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، إلى أن مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، وأن دول الاتحاد الأوروبي تسعى دائما لترسيخ العلاقات على كافة المستويات والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول السفير جهود التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات والمجالات المختلفة.

وتطرق اللقاء للأحداث الجارية فى قطاع غزة والحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى، وأشار وفد التنسيقية إلى أن ما يحدث في غزة هو خرق كامل للقوانين الدولية وإبادة جماعية في ظل الحرب الوحشية التى تخوضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.

وأضاف وفد التنسيقية أن إعاقة وصول المساعدات للمدنيين هو انتهاك كامل لمبادئ حقوق الإنسان، وأن مصر تعمل بقوة على وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات بشكل أكبر في ظل العقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال على أهالي قطاع غزة.

كما أوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، موقفه المؤيد لمصر في رفضها للتهجير القسري للفلسطينيين وضرورة العمل على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل أكبر، بالإضافة إلي رؤيته حول مستقبل الوضع بضرورة أن تكون غزة جزءًا من دولة فلسطينية مستقبلية في إطار الحل الشامل لهذه القضية.

وفي نهاية اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى المزيد من التعاون وعقد اللقاءات الثنائية في إطار تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشارك.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، النائب أحمد القناوي، النائبة نهي زكي، عضوا مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية أحمد يحيى ويوستينا رامي.