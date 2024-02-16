أعلنت وكالة "العمليات التجارية البحرية التابعة للمملكة المتحدة" أن سفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم صاروخي في البحر الأحمر قبالة اليمن الجمعة، مضيفة أنها وأفراد طاقمها بخير.
وأفادت الوكالة أن سفينة كانت تمر شمال غرب مدينة المخا اليمنية "تعرّضت لهجوم صاروخي وأبلغت عن وقوع انفجار على مقربة منها".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تقرير عن إصابة سفينة في هجوم بصاروخ وانفجار قرب المخا قبالة اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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