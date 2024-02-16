مركز الملك سلمان واصل تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة لعام 2023م، في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، ووزّع المشروع 25.000 ربطة خبز يوميًا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.

ونفذ جهاز إسعاف سبل السلام خلال الاسبوع الفائت مهمات اسعافية في مدينة المنية وشمال لبنان بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية وبلغ اجمالي عدد المستفدين في الاسبوع الفائت 77 فرداً (70 مواطناً لبنانياً و7 لاجئاً سورياً ) وتنوعت المهمات الاسعافية على النحو التالي:

مهمة حوادث سير 5

مهمة نقل اسعافي 23

مهمة اسعاف ميداني 4

مهمة معالجة حروق 32

مهمة اعارة وتركيب أجهزةأوكسجين 6

مهمة اعارة أدوات طبية 6

غير ذلك 1.

ويأتي ذلك في اطار مشروع دعم الخدمات والنقل الاسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.