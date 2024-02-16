مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية: لا ثلوج أو صقيع خلال النصف الثاني من شباط وكامل آذار إنما أمطار

أصدرت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ارشادات زراعية بخصوص الأعمال الزراعية الشتوية في بساتين التفاحيات واللوزيات، حيث أوضحت أنّه يجب "متابعة أعمال التشحيل في الطقس المشمس".

ولفتت إلى "مكافحة فئران الحقل من خلال نثر طعم في الأنفاق يحتوي على الخلطة التالية: قمح + زيت + سكر + مبيد مانع للتخثر مثل بروماديولون أو كوماتيتراليل".

ودعت المصلحة إلى "اجراء الرشة الشتوية أو رشة الحطب خلال شهر شباط على الشكل التالي: جنزارة أو كسيكلورور النحاس 50 أو 85% بمعدل 1 كلغ برميل 200 ليتر مع زيت شتوي بمعدل 2 ليتر للبرميل".

مع ملاحظة، وهي لضرورة "اجراء الرشّة خلال الطقس المشمس أقله لمدة 72 ساعة قبل هطول الأمطار، من أجل الحصول على فعالية عالية للوقاية من الأمراض الفطرية والافات الحشرية".

إلى ذلك، أشارت المصلحة إلى أنّه "بحسب التوقعات البعيدة المدى يتبين أنه لا ثلوج أو صقيع خلال النصف الثاني من شباط وكامل شهر آذار، إنما أمطار متفرقة، لذا فإن ما يحكى عن عواصف ثلجية غير صحيح".

وأكّدت أنّ "على المزارعين، بعد انتهاء الامطار يوم الاثنين المقبل، البدء بمكافحة فئران الحقل".