الحريري التقى فرونتسكا وسفير باكستان ووفدي متخرجي المقاصد ومخاتير بيروت

استقبل رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، في "بيت الوسط"، السفير الباكستاني في لبنان سلمان آتار الذي قال إثر اللقاء: "لقد حظيت بلقاء جيد جدا مع الحريري، خاصة وأني لم ألتق به منذ تعييني سفيرا في لبنان. وقد كانت فرصة لمناقشة العلاقات الثنائية بين بلدينا على مختلف الصعد، وكيفية تمتين هذه العلاقات، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقىة".

كما التقى وفدا من مخاتير بيروت برئاسة المختار مصباح عيدو، ووفدا من الهيئتين الإدارية والاستشارية لجمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت برئاسة رئيس الجمعية مازن شربجي.

كما التقى الحريري المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونتسكا، وعرض معها الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.