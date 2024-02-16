استقبل رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، في "بيت الوسط"، السفير الباكستاني في لبنان سلمان آتار الذي قال إثر اللقاء: "لقد حظيت بلقاء جيد جدا مع الحريري، خاصة وأني لم ألتق به منذ تعييني سفيرا في لبنان. وقد كانت فرصة لمناقشة العلاقات الثنائية بين بلدينا على مختلف الصعد، وكيفية تمتين هذه العلاقات، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقىة".
كما التقى وفدا من مخاتير بيروت برئاسة المختار مصباح عيدو، ووفدا من الهيئتين الإدارية والاستشارية لجمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت برئاسة رئيس الجمعية مازن شربجي.
كما التقى الحريري المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونتسكا، وعرض معها الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري التقى فرونتسكا وسفير باكستان ووفدي متخرجي المقاصد ومخاتير بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.