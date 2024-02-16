لماذا كان أليكسي نافالني أكبر خصم لـ بوتين؟

ياسر رشاد - القاهرة - أثار وفاة أليكسي نافالني، جدلًا وحزنًا كبيرًا، لدي مواطني العالم، لانه كان معارض سياسي بارز في موسكو.

إليكم أبرز المعلومات عن أليكسي نافالني

2007 - بسبب استخدامه الذكي لوسائل التواصل الاجتماعي في شكل مدونة، يكتسب أليكسي نافالني مكانة بارزة من خلال توثيق استثماراته في شركات النفط المملوكة للدولة، بحثا عن أدلة على الفساد.

وبعد فترة وجيزة، طرد من حزب المعارضة الليبرالي يابلوكو لمشاركته في "أنشطة قومية".

ديسمبر 2011- جمعت مؤسسة أليكسي لمكافحة الفساد عددا كبيرا من المتابعين لفضح ثروات نخب الكرملين.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، أصبح زعيما رئيسيا للاحتجاج الانتخابي بعد فوز حزب روسيا المتحدة بزعامة بوتين في التصويت على الرغم من أن حملة الكرملين شابتها مزاعم بالتزوير.

يوليو 2013 - اعتقال نافالني بتهمة الاختلاس. اتهمتها الحكومة الروسية بالاحتيال بقيمة 16 مليون روبل (500 ألف دولار). وهو ينفي التهم الموجهة إليه.

سبتمبر 2013 - وفي محاولة لتولي منصب عمدة موسكو، احتل نافالني المركز الثاني بدعم قوي من سيرجي سوبيانين المدعوم من الكرملين.

ديسمبر 2018 - وبعد خمس سنوات، لا يزال وجود نافالني يعطل روسيا المثالية لبوتين أثناء محاولته الترشح للرئاسة. ومع ذلك ، يحظر بوتين ترشحه ، مستشهدا بإدانة نافالني بالاختلاس. وعلى الرغم من حث نافالني الروس على مقاطعة التصويت، يواصل بوتين الفوز بولاية رابعة.

أغسطس 2020 - ونقل نافالني إلى المستشفى في سيبيريا ووضع في غيبوبة مستحثة طبيا بعد أن فقد وعيه أثناء رحلته، وتظهر الاختبارات أنه تعرض للتسمم بغاز النوفيتشوك وهو غاز أعصاب شائع الاستخدام في الحقبة السوفيتية، وينفي الكرملين مسؤوليته عن الهجوم.

يناير 2021 - بالعودة إلى موسكو ، تم احتجاز نافالني في المطار. آلاف الأشخاص يتظاهرون في جميع أنحاء روسيا للمطالبة بإطلاق سراحه.

فبراير 2021 - حكم على أليكسي بالسجن لمدة عامين ونصف العام لخرقه شروط عقوبة مع وقف التنفيذ أثناء تعافيه في ألمانيا. يتم إرساله إلى مستعمرة جزائية.

أغسطس 2023 - تم زيادة عقوبة نافالني إلى تسع سنوات بعد إدانته بتهم جديدة بالاختلاس وازدراء المحكمة. وأضيفت 19 سنة إضافية في منشأة "نظام خاص" بتهمة التطرف.

ديسمبر 2023 - بعد اختفائه لمدة أسبوعين ، يقع زعيم المعارضة في مستعمرة جزائية في شمال القطب الشمالي.

فبراير 2024 - وفاة أليكسي نافالني في السجن.